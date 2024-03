"Kick-Ass". Drugi film tryptyku już w produkcji

Trzy filmy w komiksowym uniwersum "Kick-Ass"

Zwiastun filmu "Kick-Ass"

Przypomnijmy, że. Jej bohaterem jest fan komiksów, który chce zostać prawdziwym zamaskowanym superbohaterem., której gwiazdą był Aaron Taylor-Johnson Trzy lata później powstał Vaughn był jednak tylko producentem filmu. Za reżyserię odpowiadał Jeff Wadlow Nowy tryptyk jest w przygotowaniu już od jakiegoś czasu. Vaughn w 2022 roku pokazał nawet fragmenty filmu, ale całość do dziś nie została ujawniona.opowiada o nastolatku, który wdaje się w bójkę z rywalem do serca swojej ukochanej.Powstający aktualnie. Podobnie jak za "School Fight" jej. Ten film opowiada historię dwóch braci, którzy zostają kaskaderami.W przeciwieństwie doma trafić do kin dość szybko. Jego premiera planowana jest na tegoroczny festiwal w Toronto lub przyszłoroczne Sundance. Matthew Vaughn nie będzie jego reżyserem, a jedynie producentem.