"Kill Bill" i "Jackie Brown" wrócą na ekrany kin!

"Kill Bill" i "Jackie Brown" w ofercie studia Lionsgate

"The Movie Critic": co wiemy o ostatnim filmie Tarantino?

Studio posiada prawa do większości filmów Tarantino , w tym do " Death Proof ", " Nienawistnej ósemki ", " Django " i " Bękartów wojny "., przyznał Jim Packer z Lionsgate.Poza ponownymi pokazami w kinach studio przygotowało też niespodziankę dla fanówPrzez pierwsze tygodnie od ujawnienia informacji o najnowszym projekcie Tarantino spekulowano, że " The Movie Critic " to opowieść o słynnej krytyczce filmowej Pauline Kael . Reżyser zaprzeczył tym plotkom i ujawnił więcej wiadomości dotyczących nadchodzącej produkcji.Akcja filmu będzie się toczyć w Kalifornii w 1977 roku. Fabuła skupi się na losach mężczyzny piszącego dla magazynu pornograficznego. Bohater będzie inspirowany postacią historyczną, która nigdy nie zdobyła sławy.Tarantino przyznał, że myśli o konkretnym aktorze, który ma zagrać bohatera, lecz jeszcze nie jest pewien, czy powierzy mu rolę. Nie będzie to jednak Leonardo DiCaprio ani Brad Pitt , którzy zostali wykluczeni przez swój wiek. Filmowy krytyk będzie bowiem trzydziestoparolatkiem.