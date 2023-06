Najlepsze filmy o zdradzie. Top 10 filmów, które warto obejrzeć

W filmie Quentina Tarantino zdrada zostaje przeciwstawiona procesowi bezwzględnej zemsty. Beatrix Kiddo przed laty nosiła imię Czarna Mamba i należała do tajnej grupy płatnych zabójczyń. Gdy postanawia odejść od przestępczego życia i wyjść za mąż, przeszłość powraca do niej po raz ostatni. Dawny szef i kochanek Bill nasyła na kobietę koleżanki z pracy, które likwidują bohaterkę... Przynajmniej tak wydawało im się do tej pory. Po latach w śpiączce zdradzona Panna Młoda budzi się i rusza w świat ze swoją misją - zabije wszystkie osoby związane z masakrą, aby na koniec dopaść samego Billa. Przebojowa opowieść w dwóch częściach pokazuje, za co miliony widzów kochają reżysera. Film to prawdziwa mozaika inspiracji, wracająca do kina samurajskiego, klasycznych tytułów kung-fu i westernu. W obsadzie m.in. Uma Thurman