Tudum! Netflix zapowiada porcję nowych europejskich seriali

Nie tylko "Lupin". Jakie premiery Netflix zapowiedział na festiwalu Series Mania?

O czym opowie trzeci sezon "Lupina"?

Lupin w programie Serial Killers

Na trwającym właśnie we francuskim mieście Lille festiwaluNetflix pokazał klip z prezentacją europejskich seriali, które już wkrótce trafią na platformę. Znalazł się wśród nich m.in. Omarem Sy w roli tytułowej.Trzeci sezonto nie jedyna francuska premiera, jaką Netflix zapowiedział na festiwalu Series Mania. Znalazły się wśród nich również takie seriale jak, które zadebiutują na platformie już 7 kwietnia,, "Fury" i "Anthracite".W prezentacji znalazło się też miejsce na tytuły z innych krajów i regionów, m.in. Skandynawii (), Niemiec (), Hiszpanii (, czyli spin-off) czy Włoch ().Ukrywający się Assane żyje z dala od żony i syna. Nie może jednak pogodzić się z ich cierpieniem i postanawia wrócić do Paryża, gdzie składa im szaloną propozycję – proponuje, że opuszczą Francję i zaczną nowe życie gdzie indziej. Jednak duchy przeszłości za sprawą nieoczekiwanego powrotu rujnują te śmiałe plany.Zobaczcie krótką zapowiedź wideo:Przypominamy odcinek programu, w którym Julia Taczanowska i Łukasz Muszyński rozmawiają o serialuBohaterem serialu jest Assane Diop. Gdy był nastolatkiem, jego życiem wstrząsnęła śmierć ojca, oskarżonego o przestępstwo, którego nie popełnił. 25 lat później Assane pomści go, inspirując się opowiadaniami "Arsène Lupin, dżentelmen włamywacz".