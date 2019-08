Twórca "Hellboya" wybrał gwiazdy The Reckoning

Getty Images © Paul Archuleta



Reżyser i scenarzysta Neil Marshall znany zobsadził w swoim nowym thrillerze Joe Andersona ), Stevena Waddingtona ) i Seana Pertwee (Gotham). Wystąpią u boku zatrudnionej już Charlotte Kirk ).Na tle Wielkiej Zarazy i kolejnych polowań na czarownice, Grace Haverstock ( Kirk ) zmaga się z tragiczną śmiercią swojego męża Josepha ( Anderson ) - w społeczeństwie, które jest całkowicie pochłonięte strachem i śmiercią. Kobieta jest fałszywie oskarżana o bycie czarownicą i wtrącona do więzienia za przestępstwo, którego nie popełniła. Grace musi znosić prześladowania fizyczne ze strony najbardziej bezwzględnego łowcy czarownic, sędziego Moorcrofta ( Pertwee ) i stawić czoła wewnętrznym demonom.to dla mnie coś więcej niż film - powiedział reżyser - To opowieść oparta na prawdziwych wydarzeniach, która wymaga ekranizacji. Ale przede wszystkim jest to szansa, że wrócę do horroru. Ten film jest efektem wyjątkowej i wysoce kreatywnej współpracy. Zebrałem niesamowitą grupę talentów, zarówno tych przed, jak i za kamerą, aby ożywić tę potężną historię. Ostrzegam:nadchodzi...Filmografię Marshalla zamyka reboot, który trafi do kin 12 kwietnia 2019 roku. Nieoficjalnie mówi się, że brytyjski reżyser miałby także nakręcić w niedalekiej przyszłości kontynuację widowiska