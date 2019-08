Twórca "Kamerdynera" wybrał nowy projekt

Getty Images © Noam Galai



Reżyser Lee Daniels znany z "i aktorka Karin Gist ze "wracają do współpracy z wytwórnią Fox.Duet rozpoczął prace nad ", na podstawie książki Lawrence'a Otisa Grahama "Our Kind of People: Inside Black America Upper Class".Ta potencjalna seria obraca się wokół samotnej matki Angeli Vaughn, która ryzykuje wszystko i przeprowadza się ze swoją rodziną do Martha's Vineyard. Ma nadzieję na przeniesienie swojej linii naturalnych kosmetyków do włosów na wyższy poziom poprzez infiltrację Afroamerykańskiej elity w Oak Bluffs. Wkrótce odkrywa tajemnicę swojej przeszłości, która może wstrząsnąć jej życiem i tą wpływową społecznością na zawsze.