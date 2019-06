Sammy Davis Jr zaśpiewa na wielkim ekranie

Getty Images © Afro Newspaper/Gado







) wyprodukuje wraz z należącym do Toma Hanksa Gary'ego Goetzmana Playtone filmową biografię Sammy'ego Davisa Jr. Sammy Davis Jr. to czarnoskóry piosenkarz, tancerz, multiinstrumentalista, showman i aktor żyjący w latach 1925-1990. Największe sukcesy odnosił w latach 50. i 60. Choć był gwiazdą klubów Las Vegas, przez długi czas musiał znosić upokarzające traktowanie ze strony szefów. Dzięki swej determinacji wywalczył jednak to, że traktowano go na równi z największymi białymi gwiazdami show-biznesu. W kinie wystąpił m.in. w oryginalnymFilm będzie nosił tytuł, a podstawą literacką zostanie wydana w 2003 roku książka. Dla reżysera jest to ponoć jeden z projektów życia - planował zrealizować go już w 2013 roku wraz z HBO, niestety zdjęcia nie doszły do skutku.