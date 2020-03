Twórca "Movie 43" nakręci komedię dla Netflixa

"Movie 43"

W ostatnim kryzysowym czasie każdego dnia docierają do nas informacje o kolejnych odwołanych bądź przesuniętych projektach filmowych. Na pocieszenie dla nas wszystkich, napięta sytuacja nie przeszkadza przynajmniej w planowaniu. Ogłoszono właśnie, że Steve Carr – twórca między innymi parodiowego– nakręci komedię dla Netflixa. Zdjęcia do niej mają ruszyć w przyszłym roku.Fabuła opowie nastolatku, który traci pieniądze przeznaczone na cele charytatywne. By je odzyskać, będzie musiał połączyć siły ze swoim nemezis w wieku średnim.Nad scenariusze pracują Matt Flanagan