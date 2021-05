Twórca "Parasite" szykuje film animowany

Reżyser oscarowego " Parasite Bong Joon-Ho przymierza się do realizacji pierwszego w karierze filmu animowanego.Jak podaje The Yonhap News Agency, filmowiec pracuje nad projektem od 2018 roku. W styczniu tego roku zakończył pisanie scenariusza. Fabuła trzymana jest na razie w tajemnicy. Wiadomo jedynie, że ma to być przygodowa opowieść o ludziach oraz istotach żyjących głęboko pod wodą. Animacja powstaje dla koreańskiego studia 4th Creative Party.To nie jedyne przedsięwzięcie, w jakie zaangażowany jest aktualnie Bong . Twórca " Okjy " ma również w planach nowy anglojęzyczny film, a także jest producentem wykonawczym serialowej wersji " Parasite ", którą będzie można zobaczyć na platformie streamingowej HBO Max.Przypomnijmy, że koreański filmowiec stanie na czele jury tegorocznego festiwalu w Wenecji. Impreza odbędzie się na początku września.