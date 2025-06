Jest nowy James Bond! Niestety, nie chodzi o film

Poznajcie nową grę o Jamesie Bondzie

Zobacz pierwszy zwiastun gry "007: First Light"

IO Interactive to studio znane przede wszystkim dzięki cyklowi gier wideo. Teraz wreszcie zaprezentowali więcej szczegółów na temat ogłoszonego parę lat temu nowego projektu. Gra nosi tytuł. Jej premiera planowana jest naProjekt trafi na PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 oraz PC (poprzez Steam i Epic Games Store).Na potrzebyopracowana została zupełnie nowa historia. Oprócz Bonda gracze mogą spodziewać się powrotu innych znanych i lubianych postaci jak: Q, M, Moneypenny.W grze James Bond będzie miał 26 lat. Był świetnie wyszkolonym, ale buńczucznym lotnikiem Marynarki Królewskiej, który właśnie zostaje zrekrutowany przez MI6 do wskrzeszonego projektu 00.Twórcy zapowiadają pełną akcji przygodę na różnych kontynentach. Na Bonda czekają też trudne decyzje natury moralnej. By wykonać misje czasem będzie musiał korzystać z brutalnej siły, innym razem wykorzystywać będzie swój urok.