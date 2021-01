W grze "Project 007" pokierujemy zupełnie nowym Bondem

Zapowiedziana dwa miesiące temu przez IO Interactive gra " Project 007 " o przygodach Jamesa Bonda wciąż pozostaje wielką niewiadomą i do tej pory wiedzieliśmy jedynie tyle, że powstaje. Rąbka tajemnicy uchylił niedawno Hakan Abrak, reżyser gry, w wywiadzie udzielonym Danish Broadcast Company. Otóż jak mówi Abrak, studio dostało pozwolenie na stworzenie swojego własnego wizerunku Bonda , który nie będzie bazował na żadnym z grających go do tej pory aktorów. Warto dodać, że najpopularniejsza gra o Agencie Jej Królewskiej Mości, czyli " GoldenEye 007 " z Nintendo 64, korzystała z wizerunku Pierce'a Brosnana (oraz Daniela Craiga w remasterze). Project 007 " ma posiadać również własną, oryginalną fabułę, a jeśli wszystko dobrze pójdzie, to może z tego powstać nawet trylogia.Ostatnim tytułem IO Interactive, już po przejściu na bycie niezależnym deweloperm, był bardzo ciepło przyjęty " Hitman 3 ". Sprzedaż była tak wysoka, że już w pierwszym tygodniu twórcom zwróciły się koszta produkcji, jednak nie zamierzają oni spoczywać na laurach i już zapowiedzieli chociażby dodanie Ray Tracingu do wersji na PC i Xbox Series X oraz dalsze rozwijanie tytułu.