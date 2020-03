UPDATE: Unia Europejska chce rezygnacji z jakości HD w internecie

Getty Images © Future Publishing



Unia Europejska obawia się kryzysu internetowego. Z tego też powodu namawia firmy, platformy streamingowe oraz internautów, by zrezygnowali z materiałów wideo w HD i korzystali ze standardowej jakości.Komisarz Thierry Breton ujawnił, że już w środę rozmawiał w tej sprawie z szefem Netfliksa Reedem Hastingsem. Rozmowy są kontynuowane dzisiaj. Breton na Twitterze zaapelował też do Europejczyków, by #SwitchtoStandard wszędzie tam, gdzie HD nie jest niezbędne.Unia Europejska obawia się przeciążenia łączy internetowych po tym, jak miliony mieszkańców Wspólnoty zostało uziemionych w domach na kwarantannie, z powodu zamknięcia ich miejsc pracy/nauki lub też dlatego, że wykonują swój zawód zdalnie. UE chce więc wszelkimi metodami zabezpieczyć płynne i prawidłowe funkcjonowanie internetu w czasie koronawirusowego kryzysu.Póki co nie zanotowano w Unii Europejskiej poważniejszych przypadków załamania się sieci internetowej pomimo znaczne zwiększenia ruchu. Firmy telekomunikacyjne deklarują, że będą wspierać działania Komisji oraz władz poszczególnych państw mające na celu utrzymanie płynności przepływu danych w sieci.