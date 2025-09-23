Newsy Gry Udawała grę, okradała z kryptowalut. Steam usuwa "BlockBlasters"
Udawała grę, okradała z kryptowalut. Steam usuwa "BlockBlasters"

Steam usunął ze swojej platformy grę "BlockBlasters" po tym, jak do sieci trafiły doniesienia o tym, że w rzeczywistości nie jest to gra a maleware okradający graczy z kryptowalut.

Gracze stracili ponad 150 tysięcy dolarów



"BlockBlasters" pojawiła się na Steamie latem. Była to platformówka 2D typu free-to-play. A w każdym razie tak się prezentowała na Steamie.

Jak się jednak okazało graczom zapewniała dodatkowe doświadczenia w postaci utraty kryptowalut. O oszustwach zrobiło się głośno, kiedy chory na raka entuzjasta kryptowalut ujawnił, że stracił przez grę 32 tysiące dolarów.

Ofiar jet jednak więcej. W mediach społecznościowych wysyp oskarżeń od rzekomych ofiar nastąpił w miniony weekend. Szacuje się, że w sumie "BlockBlasters" mogło wyciągnąć z graczy kryptowaluty o łącznej wartości przekraczającej 150 tysięcy dolarów.

W poniedziałek Steam zareagował i usunął grę z platformy.

