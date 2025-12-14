Newsy Filmy Box office Box Office USA: "Zwierzogród 2" wraca na 1. miejsce. Amerykanie wrócili do domów
Filmy / Box office

Box Office USA: "Zwierzogród 2" wraca na 1. miejsce. Amerykanie wrócili do domów

Deadline / autor: /
źródło: Materiały prasowe
Stare porzekadło mówi: co się odwlecze, to nie uciecze. Tradycyjnie w amerykańskich kinach tydzień po Święcie Dziękczynienia następuje zapaść. W tym roku za sprawą "Pięciu koszmarnych nocy 2" tak nie było. Ale spadek frekwencji zatrzymano tylko na tydzień. Teraz widzimy wyraźny odpływ widzów. Potrwa on jednak wyjątkowo krótko, bo już za tydzień zaczną pojawiać się w kinach świąteczne blockbustery.

"Pięć koszmarnych nocy 2" okazał się wielkim frontloaderem. W czasie drugiego weekendu spadek wpływów wyniósł imponujące 70%. W ten sposób mimo mocnego otwarcie film wciąż nie osiągnął 100 milionów dolarów. Nastąpi to jednak na dniach. Mimo więc wielkich fanfar przed tygodniem ze strony studia, ostatecznie film zarobi dużo mniej od jedynki.

Nie był to jednak największy spadek w obrębie pierwszej dziesiątki. Jeszcze bardziej - bo o 79% - zmalały wpływy japońskiej animacji "Jujutsu Kaisen: Execution"

Słabość horroru wykorzystał Disney. "Zwierzogród 2" powrócił na pozycję lidera po tym, jak wpływy w trzecim tygodniu zmalały o 39%. Dzięki temu łączne zarobki przekroczyły już ćwierć miliarda dolarów.

Filmy 2025 roku z wpływami powyżej 100 mln dolarów



#Tytułzarobił w sumie
otwarcieliczba kin
premieraVOD
budżet
1
Minecraft: Film
$423,9$162,84,2894.0413.05$150
2
Lilo & Stitch
$423,8$146,04,41023.0522.07$100
3Superman$354,2$125,04,27511.0715.08$364*
4Jurassic World: Odrodzenie $339,6$92,04,3242.075.08$180
5Wicked: Na dobre $312,1$147,04,11521.11-$165
6Grzesznicy $279,7$48,03,34718.043.06$90
7Fantastyczna 4: Pierwsze kroki $274,3$117,64,12525.0723.09$200
8Jak wytresować smoka$263,0$84,64,37313.0615.07$150
9Zwierzogród 2 $259,0$100,34,00026.11-$150
10Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat $200,5$88,84,10514.0215.04$380
11Mission: Impossible—The Final Reckoning $197,4$64,03,86123.0519.08$400
12Thunderbolts* $190,3$74,34,3302.051.07$180
13F1: Film $189,5$57,03,73227.0622.08$300
14Obecność 4: Ostatnie namaszczenie $177,8$84,03,8025.097.10$55
15Zniknięcia $151,6$43,53,6318.089.09$38
16Oszukać przeznaczenie: Więzy krwi $138,1$51,63,52316.0517.06$50
17Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle $134,4$70,63,34212.09-$20
*Niektóre źródła podają 225 mln

Malejące zainteresowanie repertuarem kinowym było też szczęśliwe dla najnowszego hitu z Indii, widowiska "Dhurandhar". Ta inspirowana prawdziwymi wydarzeniami opowieść przyciągnęła do kin teraz dużo większe tłumy niż przed tygodniem, co pozwoliło jej awansować z 10. miejsca na 4.

Na drugim biegunie mamy dwie duże nowości. Obie okazały się box-office'owymi nieporozumieniami. "Ella McCay", czyli nowe dzieło legendarnego reżysera Jamesa L. Brooksa, na otwarcie zarobiła ledwie 2,1 mln dolarów. Przy fatalnych recenzjach jest niemal pewne, że w ekspresowym tempie zniknie z kin.

To jednak i tak wynik dużo lepszy od dwóch premierowych horrorów. "Cicha noc, śmierci noc" nie zdołała zająć miejsca w pierwszej dziesiątce. Obecne szacunki - 1,1 mln dolarów - dają filmowi dopiero 12. lokatę. Wyniki "Krainy mroku" są tak słabe, że na razie w ogóle ich nie podano.

Wyjątkową słabość nowości wykorzystały wznowienia. "Grinch: świąt nie będzie" zajął ósmą lokatę z wynikiem 1,9 mln dolarów, a "Lśnienie" zgarnęło 1,6 mln dolarów, co wystarczyło na miejsce dziesiąte.

Box Office USA: 12-14 grudnia 2025



#Tytułzarobił w weekendzarobił w sumietyg. na ekraniekina
1Zwierzogród 2 (+1)$26,3$258,9733835
2Pięć koszmarnych nocy 2 (-1)$19,5$95,4823579
3Wicked: Na dobre $8,55$312,1543480
4Dhurandhar (+6)$3,5$7,92377
5Iluzja 3 $2,38$59,3452411
6Jujutsu Kaisen: Execution (-2)$2,1$14,5121900
7Ella McCay (NOWOŚĆ) $2,1$2,112500
8Grinch: świąt nie będzie (wznowienie) 
$1,85$264,28n/a2250
9Eternity. Wybieram ciebie (-2)$1,77$13,032067
10Lśnienie (wznowienie)$1,56$47,7n/a1980
*wynik otwarcia z samego weekendu

Aż cztery duże premiery zostały zaplanowane na weekend poprzedzający Boże Narodzenie. Oczywiście największą z nich jest "Avatar: Ogień i popiół". Dla osób, które nie przepadają za widowiskami sf Lionsgate ma thriller "Pomoc domowa" z Sydney Sweeney i Amandą Seyfried. Z kolei o najmłodszych powalczą: chrześcijański dystrybutor Angel Studios z animacją "David" oraz Paramount z animacją "SpongeBob: Klątwa pirata".

