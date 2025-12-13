"Obcy". Nowa gra w przygotowaniu. Znamy szczegóły

Wygląda na to, że uniwersum Obcego wzbogaci się o nową grę. Tak w każdym razie twierdzi portal Insider Gaming.
Nadchodzi "Shadow of the Tomb Raider" z ksenomorfami
Według źródeł portalu Insider Gaming nowa gra będzie jednoosobową zręcznościówką z elementami survivalowego horroru. Akcja osadzona jest podobno na pokładzie zniszczonego statku dryfującego bez celu w przestrzeni kosmicznej. Na graczy czekać będą nie tylko krwiożercze ksenomorfy, ale również wrogo nastawione jednostki specjalne. Całość określana jest jako "Shadow of the Tomb Raider" z ksenomorfami.
Na gameplay składać się będą elementy platformowe, walki oraz łamigłówki. Te ostatnie będą miały różne formy od naprawy mechanizmów po łamanie kodów. Gracz będzie musiał polegać na skradaniu się, zarządzaniu środkami oraz umiejętnościach rozwiązywania problemów. Nie należy się też spodziewać, że przeciwnicy będą na oślep pędzić, by zniszczyć gracza. Odpowiedzialna za ich zachowania sztuczna inteligencja będzie reagować na przyjętą przez gracza taktykę.
Jak twierdzi Insider Gaming, gra posiadać będzie co najmniej trójkę bohaterów: inżynierka Aubrey
, która potrafi poruszać się przy użyciu magnetycznych butów, Ryuzo
, który być może będzie antagonistą, dla którego wrak jest jego prywatną fortecą oraz Ripley 8
. Tak, ta Ripley
. Podobno twórcy gry liczą, że Sigourney Weaver
zgodzi się zagrać tę postać.
Aktualnie budżet gry wynosi około 75 milionów dolarów. Premiery możemy spodziewać się w okolicach 2028 roku.
Za tytuł odpowiada Eidos Montreal
Ostatnią grą w uniwersum Obcego pozostaje gra VR "Alien: Rogue Incursion
" z 2024 roku.
Zwiastun gry "Alien: Rogue Incursion"