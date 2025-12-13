Newsy Filmy "Torso": Reżyser "Zniknięć" przeniesie na ekran kultowy komiks
"Torso": Reżyser "Zniknięć" przeniesie na ekran kultowy komiks

The Hollywood Reporter
W końcu dostajemy nowe informacje w sprawie ekranizacji "Torso" – kultowej powieści graficznej Briana Michaela Bendisa i Marca Andreyko. Jak donosi właśnie portal The Hollywood Reporter, projekt ma już dwóch producentów, którzy z zaangażowaniem czuwać będą nad jego realizacją. Jednym z nich został reżyser tegorocznego hitu "Zniknięcia", Zach Cregger

Prawa do "Torso" niedawno nabył gigant streamingowy Netflix i zdaniem dziennikarzy jest już na początkowym etapie prac koncepcyjnych. Pełnometrażowy film fabularny nie ma jeszcze co prawda reżysera ani scenarzysty, ale czuwa już nad nim producencki duet złożony z reżysera "Zniknięć" Zacha Creggera oraz producenta Roya Lee ("Towarzysz", "Strange Darling"). Wspierać będą ich także Alex Hedlund ("Chucky") i Nick Antosca ("Candy: Śmierć w Teksasie"), a autorzy oryginału Bendis i Andreyko obejmą stanowiska producentów wykonawczych.

"Torso", okładka powieści graficznej 


Akcja "Torso", sześciozeszytowej limitowanej serii komiksowej, osadzona jest w rzeczywistości roku 1935 i śledzi historię Eliota Nessa chwilę po jego zwycięstwie nad legendarnym mafioso, Alem Capone. Po wyjeździe do Cleveland bohater wpada na niepokojącą sprawę – serię morderstw ze szczególnym okrucieństwem. Sprawca zostawia na miejscach zbrodni wyłącznie bezgłowe torsy swoich ofiar – bez wskazówek na temat ich tożsamości, ani motywów zbrodni. Gatunkowe dzieło Bendisa i Andreyko zostało wyróżnione prestiżową nagrodą Eisnera w 1999 roku.

"Torso" już od premiery ekscytowało kolejnych reżyserów, dostrzegających w historii niezwykły potencjał filmowy. The Hollywood Reporter przypomina, że na początku lat 2000. swoją adaptację miał nakręcić sam David Fincher, który jeszcze przed premierą "Zodiaka" poszukiwał podobnie gęstej opowieści kryminalnej. Główną rolę w filmie miał wówczas zagrać Matt Damon, a produkcją miało zająć się studio Paramount. Wytwórnia wycofała się jednak w ostatniej chwili, obawiając się decyzji o nakręceniu filmu w czerni i bieli – czyli w ten sam sposób, co oryginalne ilustracje Briana Michaela Bendisa

Kilka lat później historia się powtórzyła. Kolejny intrygujący amerykański twórca, David Lowery, został zaproszony do projektu w następstwie względnego sukcesu debiutanckiego "Wydarzyło się w Teksasie". Lowery miał już nawet gotowy autorski scenariusz adaptacji. Kilka lat później blisko przeniesienia komiksu na ekran był też twórca "Krwawej niedzieli" Paul Greengrass. CV wszystkich trzech twórców pokazuje, z jak wielu stron próbowano dotąd podchodzić do adaptacji "Torso", a także jak bogatym materiałem źródłowym jest dzieło Bendisa i Andreyko.

