Ulubione sekcje publiczności powracają na 19. Millennium Docs Against Gravity

Historie intymne

Miejsca

Bohaterowie są wśród nas

Fetysze i kultura

Podczas 19. edycji Millennium Docs Against Gravity po raz kolejny zaprezentowane zostaną dobrze znane widzom i widzkom naszego festiwalu sekcje tematyczne. To kategorie, które ułatwią nawigowanie po bogatym i różnorodnym programie festiwalu. Na jakie filmy w sekcjach Historie intymne, Miejsca, Bohaterowie są wśród nas oraz Fetysze i kultura warto zwrócić szczególną uwagę?Filmy pokazywane w tej sekcji pozwalają przyjrzeć się niezwykłym bohaterom kina dokumentalnego z naprawdę bliska. Znalazł się w niej m.in. najnowszy film czeskiej mistrzyni kina dokumentalnego Heleny Třeštíkovej "René. Klątwa wolności" ("René – The Prisoner of Freedom"). Reżyserka ponownie przygląda się charyzmatycznemu bohaterowi jednego ze swoich wcześniejszych filmów (" René ", 2008) i jego nieudanym próbom uczciwego życia. Czy charyzmatycznemu bohaterowi, który stał się już czeskim celebrytą, tym razem uda się odnaleźć w życiu właściwą drogę? Z kolei o tym, co prowadzi człowieka do tak przerażającego czynu jak morderstwo, opowiedzą z różnych perspektyw filmy " Anamneza. Kim jest morderca " ("Anamnesis"), reż. Stefan Kolbe Chris Wright , i "Jak wychować nastoletniego mordercę" ("Raising a School Shooter"), reż. Frida Barkfors Lasse Barkfors . Pierwszy z nich to nakręcony w biały dzień dokumentalny horror, próbujący wyjaśnić, co dzieje się w głowie seryjnego mordercy kobiet. Historia przedstawiona jest w formie teatru lalkowego, w którym marionetka przemawia głosem Stefana, odsiadującego wyrok w niemieckim więzieniu. W "Jak wychować nastoletniego mordercę" poznajemy natomiast troje rodziców nastoletnich morderców, którzy opowiadają o życiu po przerażającym i niezrozumiałym czynie, jakiego dopuściły się ich dzieci. W sekcji Historie intymne widzowie zobaczyć będą mogli również film "Domokaust" ("Housewitz"), reż. Oeke Hoogendijk , czyli czuły portret ocalałej z nazistowskiego obozu jenieckiego Lous Hoogendijk-De Jong (matki reżyserki), która od dekad nie wychodzi z domu – dla niej Holokaust trwa nadal, chociaż sama bohaterka ma dystans do swojej traumy - uwielbia przekomarzać się z najbliższymi i przeklinać.Ta sekcja pozwala odkryć czasem trudno dostępne zakątki świata – dosłownie, jak i w przenośni. W filmie "Lombard" ("The Pawnshop"), reż. Łukasz Kowalski, towarzyszymy wyjątkowym bohaterom z Bytomia, którzy prowadzą prawdopodobnie największy lombard w Europie. Niestety czas jego świetności minął jednak wraz z zamknięciem okolicznych kopalni i szerzącym się w mieście bezrobociem, ale choć interes przynosi straty, to miejsce staje się ważnym centrum życia lokalnej społeczności. W trochę dalszą podróż – do Neapolu – zabierze widzów film "W chowanego" ("Hide and Seek"), reż. Victoria Fiore . To inny niż większość dobrze nam znanych obrazów tego włoskiego miasta. Aby odkryć skomplikowane i pełne sprzeczności życie, reżyserka czyni bowiem swoim bohaterem 12-letniego rozrabiakę Entonia. Z innej perspektywy do idei miejsca podchodzi film "Psychodeliczny klasztor" ("Descending the Mountain"), reż. Maartje Nevejan . Jego bohaterowie przeprowadzili szczególny eksperyment – postanowili sprawdzić, co się stanie, kiedy doświadczonym w medytacji mnichom podamy psylocybinę. Jak łatwo się domyślić, chociaż ich ciała pozostały w tym samym miejscu, umysły wyruszyły w fascynującą podróż.Filmy zebrane w sekcji Bohaterowie są wśród nas są dowodem na to, że superbohaterowie i superbohaterki to nie tylko postaci z komiksów. Jak żyć w coraz bardziej niespokojnym świecie pokażą nam wyjątkowi bohaterowie "Misji: szczęście" ("Mission: Joy. Finding Happiness in Troubled Times"), reż. Louie Psihoyos , Peggy Callahan – Dalajlama i Desmond Tutu. Ich spotkania zaowocowały bestsellerową pozycją "The Book of Joy", na której oparty został film. Jednym z hitów tegorocznego festiwalu będzie też " Podwodne życie Jacques’a Cousteau " ("Becoming Cousteau"), reż. Liz Garbus , czyli filmowy portret francuskiego podwodnego naukowca, odkrywcy, pisarza i reżysera. Jego ostrzeżenia o kryzysie klimatycznym rozbrzmiewają dziś silniej niż kiedykolwiek. Bohaterów walczących o środowisko poznamy również w filmie " Terytorium " ("The Territory"), reż. Alex Pritz . Ten pasjonujący dokumentalny thriller zabierze nas do serca brazylijskiej Amazonii, gdzie reżyser przez trzy lata towarzyszył plemieniu Uru-eu-wau-wau w walce o ziemię i przetrwanie w starciu z prezydentem Bolsonaro. Prawdziwych bohaterów widzowie poznają dzięki filmowi "Na ratunek" ("The Rescue"), reż. Jimmy Chin Elizabeth Chai Vasarhelyi , odsłaniającym kulisy jednej z najbardziej ryzykownych i niezwykłych akcji ratunkowych ostatnich czasów, dzięki której udało się uratować uwięzionych w jaskini w północnej Tajlandii chłopców i ich trenera.Jak zwykle w programie nie zabraknie filmów przedstawiających szczególne zjawiska życia społecznego, które mówią wiele o otaczającym świecie. Dzięki "Instagramowej rodzinie" ("Girl Gang"), reż. Susanne Regina Meures, publiczność pozna nastoletnią influencerkę z Berlina, której życie złożone jest z reklamowanych postów, negocjacji z markami i presji obserwatorów. Działalność w sieci jest też stałą częścią życia bohaterów filmu "Cyfrowi nomadzi" ("Roamers – Follow Your Likes"), reż. Lena Leonhardt . To opowieść o poszukiwaniu sensu i wsparcia w nowym, cyfrowym świecie niezliczonych możliwości, w którym całkowita wolność i niezależność stają się pokoleniowym celem. Ta sekcja to również filmy o popkulturze, takie jak " Italo disco " ("Italo Disco. The Sparkling Sound of the 80s"), reż. Alessandro Melazzini , czyli zanurzenie w muzycznym klimacie lat 80. XX wieku, czasach rozkwitu dyskotek, w których miliony Europejczyków bawiło się przy wciągającej, syntetycznej muzyce.Kolejne tytuły filmów i sekcje 19. Millennium Docs Against Gravity zostaną ogłoszone wkrótce.Festiwal Millennium Docs Against Gravity odbędzie się w dniach 13-22 maja w ośmiu miastach - Warszawie, Wrocławiu, Gdyni, Poznaniu, Katowicach, Lublinie, Bydgoszczy oraz po raz pierwszy w Łodzi! Od 24 maja do 5 czerwca odbędzie się część online na stronie mdag.pl . Mecenasem tytularnym festiwalu jest Bank Millennium ( www.bankmillennium.pl ).