Najlepsze polskie filmy dokumentalne na 19. Millennium Docs Against Gravity!

Chociaż Konkurs Polski nie ma długiej tradycji na Millennium Docs Against Gravity, stał się niezwykle szybko dla festiwalowej publiczności platformą unikalnego spotkania z rodzimym kinem dokumentalnym. Pokazywane w ramach konkursu produkcje tworzą różnorodny zestaw fascynujących i poruszających historii. Oto pierwsze tytuły, które powalczą o Nagrodę dla Najlepszego Filmu Polskiego, Nagrodę Stowarzyszenia Kin Studyjnych oraz Nagrodę Smakjam za Najlepszą Produkcję w Konkursie Polskim!

Jednym z najbardziej wyczekiwanych filmów tegorocznej edycji festiwalu są "Anioły z Sindżaru" ("Angels of Sinjar") nominowanej do Oscara i Emmy Hanny Polak . Główną bohaterką jest Hanifa, młoda Jezydka, która cudem przeżyła atak ISIS. Udało jej się uniknąć uprowadzenia i zniewolenia przez Państwo Islamskie, niestety jej pięć młodszych sióstr nie miało tyle szczęścia. Hanifa wyrusza więc w śmiertelnie niebezpieczną misję odnalezienia i sprowadzenia sióstr do domu. "Anioły z Sindżaru" to przejmujące wołanie o sprawiedliwość, demaskacja straszliwej zbrodni przeciwko ludzkości, horroru zapomnianego ludobójstwa i ludzi, którym odmawia się wszelkich praw. Film został zakwalifikowany także do Konkursu Głównego festiwalu, gdzie powalczy o Grand Prix - Nagrodę Banku Millennium. Koproducentem filmu jest HBO Max.O życiu pewnej lokalnej społeczności opowiada poruszający, pełen szalonego humoru film "Lombard" (The Pawnshop), reż. Łukasz Kowalski. Ta opowieść o ludziach, którzy walczą o przetrwanie, pomagając jednocześnie bardziej potrzebującym, z pewnością podbije serca festiwalowej publiczności. Jola i Wiesiek to para w życiu i biznesie. Wraz z trójką swoich pracowników prowadzą w Bytomiu prawdopodobnie największy lombard w Europie. Czas jego świetności minął jednak wraz z zamknięciem okolicznych kopalni i szerzącym się w mieście bezrobociem pozbawieni środków do życia mieszkańcy „polskiego Detroit” znoszą pod zastaw bezużyteczne przedmioty. Choć lombard przynosi straty, to staje się ważnym centrum życia lokalnej społeczności. W obliczu nadciągającej katastrofy, właściciele podejmą ostatnia próbę ratowania biznesu i miłości. Film otrzymał w tym roku nominację Millennium Docs Against Gravity do prestiżowej nagrody Doc Alliance, stowarzyszenia siedmiu najbardziej prestiżowych europejskich festiwali filmowych oraz zostanie pokazany w Konkursie Głównym festiwalu.Miłości i wyzwania, jakie się z nią wiążą, to temat obecny w filmie "Silent Love", reż. Marek Kozakiewicz . Gdy po śmierci mamy 35-letnia Agnieszka decyduje się wziąć pod opiekę swojego nastoletniego brata Miłosza, zaczyna pełnić rolę zarówno mamy, jak i taty. Musi udowodnić przed sądem i urzędnikami, że nadaje się na prawnego opiekuna swojego brata. Jest jednak coś, co przed nim ukrywa – swoją wieloletnią relację z Mają. Na naszych oczach buduje się nowa, niekonwencjonalna rodzina w konserwatywnym otoczeniu małej, polskiej wsi.Wśród prezentowanych na festiwalu filmów polskich nie zabraknie też historii osób znanych ze swojej artystycznej czy naukowej działalności. "Lot" ("Flight"), reż. Anna Zakrzewska Łukasz Ronduda , to filmowy portret Romana Stańczaka – głośnego polskiego artysty lat 90. XX wieku. Jako najbardziej bezkompromisowy głos pokolenia niszczył swoje wewnętrzne mieszczaństwo. Rola twórcy przeklętego dużo go jednak kosztowała. Po latach nieobecności w świecie sztuki, Stańczak dostaje szansę, by wrócić do gry – Biennale w Wenecji. Najpierw jednak musi się skonfrontować ze zniszczeniami we własnym życiu.W filmie "Simona", reż. Natalia Koryncka-Gruz , towarzyszymy natomiast Idzie Matysek, ciotecznej wnuczce Simony Kossak, w wyjeździe do Puszczy Białowieskiej. Jako spadkobierczyni testamentu Lecha Wilczka, partnera Simony, który był autorem niezwykłych zdjęć z ich wspólnego życia w leśniczówce "Dziedzinka", Ida ma dostęp do jego archiwum. Porządkując pozostawione przez Lecha zdjęcia, odkrywa tajemnice rodzinne, których nie była świadoma. Wraz z nią poznajemy świat magicznej, pradawnej, ale także tej współczesnej Puszczy.Kolejne tytuły zakwalifikowane do Konkursu Polskiego zostaną ogłoszone wkrótce. Informujemy także, że ruszyła sprzedaż akredytacji medialnych i branżowych - w cenie 170 zł. Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić najpóźniej do 19 kwietnia, a do 20 kwietnia odeślemy odpowiedź, czy wniosek o akredytację został zaakceptowany. Po przyznaniu akredytacji trzeba będzie opłacić akredytację najpóźniej do 25 kwietnia.Wszystkie najważniejsze informacje znajdują się w formularzu zgłoszeniowym:Regulamin sprzedaży akredytacji: https://mdag.pl/19/pl/warszawa/page/Regulamin-przyznawania-i-wydawania-akredytacji-Festiwalu-Filmowego-Millennium-Docs-Against-Gravity-w Zasady funkcjonowania akredytacji: https://mdag.pl/19/pl/warszawa/page/Zasady-funkcjonowania-akredytacji-na Festiwal Millennium Docs Against Gravity odbędzie się w dniach 13-22 maja w ośmiu miastach - Warszawie, Wrocławiu, Gdyni, Poznaniu, Katowicach, Lublinie, Bydgoszczy oraz po raz pierwszy w Łodzi! Od 24 maja do 5 czerwca odbędzie się część online na stronie mdag.pl . Mecenasem tytularnym festiwalu jest Bank Millennium ( www.bankmillennium.pl ).