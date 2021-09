Świadomość, grzyby i psychiczny coming out na finał MDAG

Jednym z najważniejszych tematów tegorocznej części online festiwalu Millennium Docs Against Gravity stała się psychologia. Widzowie i widzki bardzo chętnie oglądają filmy poświęcone ludzkiej (i nie tylko) świadomości oraz kondycji człowieka we współczesnym świecie.

Czy kiedyś psychodeliki zastąpią antydepresanty w terapii?

"Grzyby mówią do nas"

Psychiczny coming out - jak go przeprowadzić, aby nie wyjść na wariata?

Trzem bardzo popularnym filmom - " Na drodze do świadomości ", reż. Frauke Sandig Eric Black , " Grzyby mówią do nas ", reż. Marion Neumann oraz " Wyprawa na trzeci biegun - dwubiegunowy musical ze słoniami ", reż. Andri Snær Magnason Anní Ólafsdóttir - będą towarzyszyły spotkania z ekspertami i ekspertkami, które zakończą ostatni tydzień pierwszej pełnoletniej edycji festiwalu!Na Uniwersytecie Johnsa Hopkinsa w Baltimore badania trwają. Sesje z udziałem MDMA przeprowadzane są na pacjentach cierpiących na zespół stresu pourazowego lub ciężką depresję. Eksperymenty wykonywane są także na osobach zdrowych, w celu obserwacji, jak narkotyk wpływa na rozszerzanie pola świadomości człowieka.Reżyserzy zawędrowali też do placówek badawczych - i nie tylko - w innych częściach świata, aby spytać ekspertów, czym tak naprawdę jest świadomość. I tak oto Meksykanka lecząca roślinami wedle starodawnych majańskich metod potwierdza, że rośliny potrafią komunikować się – między sobą i z nami również. Natomiast akademik z Johns Hopkins University zaprasza ochotników na testy z udziałem psylocybiny. Według niego medytacja to sprawdzona droga do zrozumienia natury umysłu, ale zajmuje dużo czasu, podczas gdy psychodeliki oferują drogę na skróty. Porozmawiamy o tym, czy warto nią podążać.Gość:Jan Szczypiński - neuronaukowiec, absolwent studiów magisterskich z kognitywistki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu i aktualnie doktorant w Pracowni Obrazowania Mózgu Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN. Prowadzi badania z zakresu neuronalnego podłoża zaburzeń psychicznych, w tym uzależnień, teorii umysłu, a także badania użytkowników substancji psychodelicznych.Prowadząca:Agnieszka Lichnerowicz - dziennikarka radia TOK FM."Czy jesteśmy u progu nowej epoki w relacjach ludzi i grzybów?" – pyta jeden z bohaterów filmu Neumann. Dlaczego od kilku lat grzyby stały się przedmiotem zainteresowania nie tylko naukowców i grzybiarzy, ale też świata medycyny czy psychologii? Czy grzyby są w stanie uleczyć skomplikowane relacje człowieka ze światem natury? A jeśli ich niezbadane jeszcze do końca moce nie są w stanie zbawić ludzkości, to może przynajmniej mogą pomóc jednostkom? Podczas spotkania porozmawiamy o grzybach, tych jadalnych i trujących, tych psychodelicznych owianych aurą tajemniczości i tych najbardziej pospolitych.Debata wokół filmu: Grzyby mówią do nas ", reż. Marion Neumann Gość i gościni:- dr hab. Marta Wrzosek - mykolożka z Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego- Maciej Lorenc - autor książki "Czy psychodeliki uratują świat?", tłumacz książki Michaela Pollana "Jak zmienić swój umysł".Prowadzący:- Dawid Krawczyk - dziennikarz i redaktor "Krytyki Politycznej”.Swoim "ujawnieniem się" osoby wysokofunkcjonujące ze schorzeniami psychicznymi mogą z jednej strony przyczynić się do większej świadomości społecznej, ale z drugiej narazić się na ostracyzm lub odrzucenie przez niektóre osoby. Takie "wyjście z szafy" jest aktem wielkiej odwagi - jak do niego przystąpić, aby móc dalej wysoko funkcjonować, bez zaburzeń czy dodatkowej traumy?Będziemy dyskutować, jak aktualnie postrzegane są choroby psychiczne - z niektórymi, takimi jak depresja, opinia publiczna zdążyła się już co nieco oswoić, i osoby na nią chorujące są traktowane z większym zrozumieniem. Jest to wynik wieloletnich kampanii społecznych oraz obecności depresji w masowych mediach. Jednak wciąż zdecydowana większość osób chorujących psychicznie odczuwa wewnętrzną blokadę, aby otwarcie wyznać prawdziwy powód zwolnienia z pracy czy złego samopoczucia (zwłaszcza w przypadku chorób zawierających epizody psychotyczne). Czy warto się ujawniać? A jeśli tak, to w jaki sposób to zrobić - aby nie być postrzeganym jako "wariat", osoba potencjalnie niebezpieczna czy "wybrakowana" intelektualnie?Gościnie:- Cleo Ćwiek – topmodelka i prezeska Fundacji Można Zwariować. Bierze udział w projektach społecznych, uświadamiających młodych ludzi w temacie zaburzeń psychicznych.- Anna Cyklińska – psycholożka w trakcie Szkoły Psychoterapii w nurcie poznawczo-behawioralnym. Prowadzi psychoedukacyjny profil na Instagramie @psychoedu_, zajmujący się tematykązdrowia psychicznego.Prowadząca:Dominika Baranowska z działu PR MDAG