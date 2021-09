Film "Jestem Greta" podczas części online 18. MDAG

Wielki hit i film otwarcia części kinowej tegorocznego festiwalu Millennium Docs Against Gravity pojawi się także online! Opowieść o najsłynniejszej aktywistce świata, która przez miliony jest kochana, ale też miliony ludzi jej nienawidzą, pojawi się w serwisie w piątek 1 października i będzie dostępna do zakończenia festiwalu 3 października. Ilość odtworzeń będzie bardzo limitowana, dlatego wszystkie osoby chcące poznać lepiej życie bohaterki, powinny zaplanować seans jak najszybciej.

Więcej o filmie:

To jednak nie koniec niespodzianek. Już niedługo do niemal 130 filmów dostępnych online dołączą kolejne, dzięki którym w ostatni weekend części online festiwalu publiczność będzie miała dostęp do szerokiego wyboru najlepszych filmów dokumentalnych z całego świata.

Film " Jestem Greta " powraca na festiwal prosto z kin, do których wszedł 17 września. Odpowiadając na liczne prośby widzów i widzek, festiwal zdecydował, że osoby spoza miast, gdzie film jest grany, także powinny mieć do niego dostęp. Reżyser Nathan Grossman obserwuje bohaterkę w niezwykłą czułością, tworząc intymny i wielowymiarowy obraz dziewczyny kojarzonej z płomiennymi przemowami. To doskonały przykład produkcji o walorach edukacyjnych, która powinna trafić do jak najszerszego grona odbiorców. Dzięki niemu każdy ma okazję się przekonać, kim naprawdę jest Greta.W sierpniu 2018 roku 15-letnia Greta Thunberg rozpoczyna pod szwedzkim parlamentem klimatyczny strajk szkolny. Stawia tym samym pytanie dorosłym: jeśli nikogo nie obchodzi jej przyszłość na Ziemi, to dlaczego ona miałaby przejmować się swoją przyszłością w szkole? W ciągu kilku miesięcy jej akcja nabiera rozpędu i przekształca się w globalny ruch społeczny. Spokojna szwedzka uczennica ze spektrum autyzmu zmienia się w światowej sławy aktywistkę. Film pokazuje historię Grety Thunberg od pierwszego dnia jej strajku szkolnego aż do dramatycznej morskiej przeprawy do Nowego Jorku na szczyt ONZ w sprawie klimatu. Po drodze Greta pojawia się także w Katowicach, żeby zabrać głos podczas szczytu klimatycznego.Reżyser, zafascynowany jej szczerością i charyzmą, od początku towarzyszył jej z kamerą, próbując uchwycić moment narodzin pokoleniowej przywódczyni. Obserwujemy, jak najpierw nieśmiała i niezauważana nastolatka, z czasem skupia na sobie coraz więcej uwagi i jak zmusza polityków do zmiany myślenia o zmianach klimatycznych i inspiruje innych aktywistów do podejmowania podobnych działań na całym świecie w ramach ruchu #FridaysForFuture. W miarę, jak jej działania nabierają rozgłosu, pojawiają się również groźby i ataki ze strony tych, którzy zaprzeczają kryzysowi klimatycznemu. Gretę krytykują m.in. Władimir Putin, Donald Trump, czy Jair Bolsonaro, który nazywa ją "bachorem". Film kończy się na szczycie klimatycznym w 2019 roku, podczas którego zgromadził się tłum ludzi popierających Gretę i jej walkę o ochronę klimatu. Gdy dziennikarz zapytał ją o powód tych zgromadzeń, odpowiedziała: "Ci ludzie są tu dla siebie i dla wszystkich".