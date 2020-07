Universal sfinansuje kosmiczną wyprawę Toma Cruise'a?

Jak donosi dziennik Variety, wytwórnia Universal ma największe szanse na zdobycie praw do kosmicznego filmu Toma Cruise'a Szczegóły projektu nie są na razie znane. Wiadomo jedynie, że zdjęcia powstaną na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, a w realizację filmu będą zaangażowane NASA oraz należąca do Elona Muska firma SpaceX. Za kamerą stanie Doug Liman (" Na skraju jutra ", " Barry Seal ")Budżet przedsięwzięcia wyniesie co najmniej 200 milionów dolarów. Na konto Cruise'a , który będzie nie tylko gwiazdą, ale także producentem widowiska, wpłynie od 30 do 60 milionów.Prawami do filmu byli zainteresowani wszyscy duzi hollywoodzcy gracze, w tym serwisy streamingowe. Producenci nie chcieli jednak prowadzić rozmów z cyfrowymi wypożyczalniami. Kosmiczne widowisko powstaje bowiem z myślą o dystrybucji kinowej.Zanim Cruise Liman wyprawią się w kosmos, będą musieli dokończyć pracę na Ziemi. Pierwszy powinien wkrótce powrócić na plan 7. i 8. części " Mission: Impossible ". Z kolei drugi próbuje od dłuższego czasu sfinalizować postprodukcję ekranizację powieści " Chaos Walking " z Daisy Ridley