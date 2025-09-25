Newsy Gry Uniwersum "Monster Hunter" podbije komórki. Nadchodzi nowa gra
Czy już wkrótce będziemy świadkami narodzin nowego growego hitu na komórki? Capcom i TiMi Studio Group ogłaszają "Monster Hunter Outlanders".

Witajcie na wyspie Aesoland



"Monster Hunter Outlanders" to gra mobilna, która trafi na komórki z systemami Android i iOS. W wybranych regionach w listopadzie dostępny będzie udział w testowaniu wersji beta.

Gra "Monster Hunter Outlanders" skupi się na regionie zwanym Aesoland. To dom dla nowego rodzaju potworów tzw. "radiant". Te potwory charakteryzują się wyjątkowym wyglądem i zdolnościami, które zapewnia im występujący tylko na tej wyspie materiał znany jako Radiantite. Cechą charakterystyczną tych gatunków jest ich podwyższona agresywność w trakcie łowów.

Gra została oficjalnie zaprezentowana publiczność podczas imprezy Tokyo Game Show.

Zwiastun gry "Monster Hunter Outlanders"




Monster Hunter Outlanders  (2026)

 Monster Hunter Outlanders

