Uniwersum "Monster Hunter" podbije komórki. Nadchodzi nowa gra

Czy już wkrótce będziemy świadkami narodzin nowego growego hitu na komórki? Capcom i TiMi Studio Group ogłaszają "Monster Hunter Outlanders".
Witajcie na wyspie Aesoland "Monster Hunter Outlanders"
to gra mobilna, która trafi na komórki z systemami Android i iOS. W wybranych regionach w listopadzie dostępny będzie udział w testowaniu wersji beta.
Gra "Monster Hunter Outlanders"
skupi się na regionie zwanym Aesoland. To dom dla nowego rodzaju potworów tzw. "radiant". Te potwory charakteryzują się wyjątkowym wyglądem i zdolnościami, które zapewnia im występujący tylko na tej wyspie materiał znany jako Radiantite. Cechą charakterystyczną tych gatunków jest ich podwyższona agresywność w trakcie łowów.
Gra została oficjalnie zaprezentowana publiczność podczas imprezy Tokyo Game Show.
Zwiastun gry "Monster Hunter Outlanders"