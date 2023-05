Vodylla: serwis streamingowy dla dorosłych. Oto oferta i cena

Vodylla wciska w fotel



Przygotujcie się na wielką niespodziankę!



Vodylla na start



Szczegóły



wystartowała, tematyczna platforma streamingowa dedykowana ekscytującym filmom dokumentalnym. Skierowana jest do dorosłego widza, który interesuje się wielką polityką, historią, konfliktami zbrojnymi, misjami elitarnych sił specjalnych czy rywalizacją wywiadów. Vodylla nie jest platformą familijną. To mocne dokumenty pokazujące prawdę, która wywołuje autentyczne emocje, często silniejsze niż w przypadku filmów fabularnych. Uzupełnieniem oferty tematycznej dostarczającej adrenaliny są filmy o ikonach pop kultury oraz doskonała rozrywka.Na świat Vodylli składają się świetne dokumenty kinowe, w tym światowe hity nominowane do Oscara, nagradzane na festiwalach filmowych jak Sundance czy Tribeca, krótsze dokumenty telewizyjne tak lubiane przez Polaków oraz unikalne mini seriale i wieloodcinkowe seriale dokumentalne. Do powiększanej o przebojowe dokumenty i formaty rozrywkowe biblioteki zagranicznych filmów wkrótce dołączą wyjątkowe, oryginalne produkcje dokumentalne RDF Entertainment. Pierwsza premiera, która poruszy miliony Polaków, już za kilkanaście dni.Vodylla jest platformą tematyczną, która nie konkuruje ze względu na swoją specjalizację z gigantami streamingu. Zbieramy w jednym miejscu w sieci świetne, legalne dokumenty od głównych światowych dystrybutorów, które zaspokajają potrzebę przeżywania autentycznych emocji. Udowadniamy, że film dokumentalny może być bardziej ekscytujący niż fabularny. – Mówi Przemysław Petryszyn z RDF Entertainment, właściciela Vodylli. I dodaje: 19,90 zł za miesięczną subskrypcję to cena za wysoka dla użytkownika niezainteresowanego ofertą platformy, ale przystępna dla właściwego odbiorcy Vodylli. Pozwala nam utrzymać i rozwijać wartościowy produkt.Na pierwsze tygodnie Vodylla dysponuje 500 godzinami wyspecjalizowanego contentu i setkami godzin zakontraktowanych materiałów, z których wiele jest właśnie przygotowywanych w wersji na polski rynek. Widz poszukujący ekscytujących filmów dokumentalnych ma z czego wybierać.Na początek polecamy wybitny, nominowany do Oscara dokument " Cartel Land " o ludziach po obu stronach granicy amerykańsko-meksykańskiej, którzy walczą z brutalnym kartelem narkotykowym, czy film "Ja. Snajper" – wyłącznie dla ludzi o mocnych nerwach. "Neavy Seals. Prawdziwa historia" pokazuje z wykorzystaniem oryginalnych dokumentów działania tej elitarnej jednostki od plaż Normandii, przez wojnę w Korei i Wietnamie, po Irak i Afganistan. Dwuczęściowy " Queen. Nasze dni " to wielowymiarowy portret zespołu i Freddiego Mercurego . Nieznane zdjęcia, archiwalne nagrania, wywiady i duuużo muzyki. Show must go on! Pośród formatów rozrywkowych można polecić szczególnie „Family Feud”, oryginalną amerykańską, komediową i niegrzeczną Familiadę, którą prowadzi charyzmatyczny showman Steve Harvey, jak też relaksujący, pełen humoru "Moon Talk", czyli rozmowy z polskimi gwiazdami przy świetle Księżyca.W pierwszym okresie Vodylla jest platformą przeglądarkową, nie wymagającą instalacji żadnych aplikacji, dostępną pod adresem www.vodylla.pl. Użytkownicy telefonów marki Apple mogą streamingować z komórki bezpośrednio na telewizor. Płatność 19,90 zł miesięcznie za jednostanowiskową subskrypcję dokonuje się za pomocą systemu płatności Przelewy 24 poprzez karty płatnicze Visa i MasterCard.