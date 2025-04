Węgiel znów zamieni się w diament. Nadchodzi XXII. edycja Węgiel Film Festival

WFF XXII. - CZEGO MOŻEMY SIĘ SPODZIEWAĆ?Motywem przewodnim tegorocznej edycji jest trójka twórcza: reżyser, scenarzysta, producent. Uczestnicy festiwalu będą mogli wziąć udział w panelach poświęconych m.in. współpracy między tymi szczególnymi zawodami filmowymi. Czekają ich także warsztaty współorganizowane przez szkoły filmowe z całej Polski.Węgiel Film Festival to również niecodzienna okazja dla kandydatów aspirujących na studia w katowickiej filmówce. Podczas imprezy odbędą się dni otwarte szkoły - konsultacje, wykłady, rozmowy z profesorami. Wszystko z myślą o osobach, którym marzy się przyszłość w świecie kinematografii.20 NOWATORSKICH DIAMENTÓW FILMOWYCHSpośród wszystkich zgłoszonych projektów, to 20 filmów wyselekcjonowanych przez studentów uczelni, będzie miało szansę na zdobycie nagród w kategoriach: najlepszy film fabularny, najlepszy film dokumentalny, najlepsze zdjęcia i nagroda publiczności.Funkcję Dyrektora artystycznego festiwalu po roku przerwy obejmuje ponownie reżyser Jan P. Matuszyński (" Ostatnia rodzina ", " Minghun "). W zeszłym roku mieliśmy okazję widzieć w tej roli reżysera i scenarzystę Piotra Domalewskiego (" Hiacynt ", " Cicha noc ").ZAPISUJCIE DATĘ W KALENDARZACHWęgiel to nie tylko szansa, żeby przyjrzeć się perspektywom opowieści młodych twórców filmowych, ale także okazja na nawiązanie znajomości, wartościowe rozmowy i kreatywnie spędzony czas w gronie pasjonatów kina.W tym roku festiwal jest również partnerem projektu "50 na 50" Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Z tej okazji zostanie zorganizowany przegląd wybranych filmów nominowanych na FPFF: " Aktorzy prowincjonalni ", " Utrata równowagi " i " Dzień świra ".Uroczyste otwarcie 07.05.2025 r. będzie miało miejsce w Kinie studyjnym Światowid, a całość festiwalu odbędzie się w dniach 08-10.04.2025 r. na wydziale Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego przy ul. Świętego Pawła 3 w Katowicach. Więcej informacji znajdziecie na instagramie Węgiel Film Festival i Szkoły Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego. Zachęcamy wszystkich do przybycia!Bartek Jarzynowski