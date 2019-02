W Walentynki zapraszamy na idealny ślub z "Planety Singli 3"

3 2 1



Dziś Walentynki. To idealny dzień, by z ukochaną osobą wybrać się do kina na. W tej części para głównych bohaterów zamierza się pobrać. Jeśli chcecie dowiedzieć się, jak kręcono filmy, to zapraszamy do obejrzenia materiału wideo z planu komedii.Klip znajdziecie poniżej:Tomek i Ania wreszcie decydują się na ślub. Wesele – na prośbę Ani – odbędzie się na wsi, u krewnych Tomka, z którymi ten od pewnego czasu nie utrzymuje kontaktów. Okaże się, że jego bracia i matka są jak włoska rodzina – każda rozmowa grozi wybuchem, a od wielkiej miłości do awantury jest czasami tylko krok. Do tego matka Ani, która przyjeżdża na wesele z dużo młodszym partnerem, rozmija się z wyobrażeniami matki Tomka o statecznej teściowej dla syna. Nie zabraknie nowych problemów w życiu weselnych gości – Oli i Bogdana, których małżeństwo zostanie wystawione na ciężką próbę przez raczkującego Mikołaja, a także Zośki, która polską wieś oglądała dotychczas tylko na Instagramie. Ale prawdziwą iskrą pod beczką prochu będzie dopiero niespodziewany przyjazd na ślub od lat niewidzianego ojca Tomka.