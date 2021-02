Netflix w końcu pokazał światu pierwszą zapowiedź serialu anime osadzonego w uniwersum " Pacific Rim ". Krótki klip promujący znajdziecie poniżej:Serial nosi tytuł " Pacific Rim: The Black ". Gdy Australia ulega inwazji kaiju, dwójka rodzeństwa robi wszystko, by odnaleźć zaginionych rodziców i przetrwać we wrogim świecie.Premiera zaplanowana została na 4 marca.