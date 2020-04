WIDEO: "Tarapaty 2" - zobaczcie pierwszą zapowiedź

Next Film zaprezentował pierwszą zapowiedź polskiej produkcji familijnej. Wy możecie ją obejrzeć poniżej:Kiedy z Muzeum Narodowego w Poznaniu znika perła kolekcji – "Plaża w Pourville" Claude'a Moneta, a o kradzież zostaje fałszywie oskarżona ciotka Julki – dzieci muszą odnaleźć obraz i odkryć tożsamość prawdziwego złodzieja. Zgrany duet rozpoczyna śledztwo, ale na horyzoncie pojawia się Felka, zwariowana 12-latka, a razem z nią kłopoty. Opowieść o zazdrości i zaufaniu przeplata się z rozwiązywaniem zagadki kryminalnej. "Tarapaty 2" to historia dla całej rodziny, która mówi o tym, że nie da się uwierzyć w przyjaciela, dopóki nie uwierzy się w siebie. A także o tym, że przyjaźń wystawiona na próbę może stać się jeszcze mocniejsza.Film trafi do kin jesienią.