WIDEO: Poznajcie tytuł "Annabelle 3"

Warner Bros. i New Line Cinema zaprezentowali krótki materiał wideo, w którym ujawniają, że trzecia część cyklu o Annabelle będzie nosić tytułTweet z wideo znajdziecie poniżej:Opętana lalka została umieszczona w składziku z nadprzyrodzonymi artefaktami należącym do tropiącego duchy małżeństwa Warrenów. Szybko okaże się, że nie był to dobry pomysł. Annabelle zacznie bowiem "uruchamiać" inne eksponaty, z którymi została zamknięta. Ofiarami padną: córka Warrenów, jej kuzynka i nastoletnia opiekunka.Obraz wyreżyseruje według własnego scenariusza Gary Dauberman