"Annabelle wraca do domu" już na Blu-ray i DVD

Demonolodzy Ed ( Patrick Wilson ) i Lorraine Warren ( Vera Farmiga ) chcą za wszelką cenę uniemożliwić Annabelle dokonywanie kolejnych okrutnych czynów. Przywożą opętaną lalkę do zamkniętego pokoju z niezwykłymi przedmiotami w swoim domu. Układają ją "bezpiecznie" za poświęconym szkłem i proszą księdza o udzielenie błogosławieństwa. Mimo względnego spokoju w tym okresie wszystkie demoniczne przedmioty zgromadzone w domu Warrenów nadal pozostają narzędziami wykorzystywanymi przez siły zła, które wyczuwają obecność Annabelle. Rok później nadchodzi bezbożna noc. Po wizycie Judy ( McKenna Grace ), dziesięcioletniej córki Warrenów i jej przyjaciółek w tym pokoju, Annabelle się budzi... a wraz z nią budzą się wszystkie zamknięte w nim demony.to debiut reżyserski Gary'ego Daubermana , scenarzysty filmów. Główne role w filmie zagrali McKenna Grace ), Madison Iseman ), Katie Sarife (miniserial), Michael Cimino (serial) i Samara Lee ). Dwukrotnie nominowany do Złotego Globu Patrick Wilson ) i nominowana do Oscara Vera Farmiga ) ponownie wcielili się w role Eda i Lorraine Warrenów.– tłumaczy Gary Dauberman Chociaż fabuła tej produkcji przedstawia tylko pobieżnie zdarzenie opisane w prawdziwych aktach Warrenów, Dauberman stwierdził, że byłoby ciekawie doświadczyć świata zjawisk paranormalnych, w którym żyją rodzice Judy, właśnie jej oczami. Patrick Wilson , który ponownie wciela się w postać Eda Warrena, mówi, że zarówno on, jak i jego partnerka z planu Vera Farmiga , uwielbiają odgrywać te role, bo wiedzą, że z jednej strony będą mieli okazję wziąć udział w dramatycznych, a zarazem przerażających scenach, w których stawią czoła mrocznym siłom, z drugiej zaś strony otrzymają możliwość pokazania codziennego życia tej pary. W tym filmie w sposób szczególny zaakcentowano ich rolę jako kochających rodziców Judy. Vera Farmiga , która u boku Wilsona po raz kolejny wciela się w postać Lorraine Warren, dodaje, że tym, co przyciąga ją do tych historii, jest w głównej mierze czystość ich miłości i łącząca ich głęboka więź, dzięki czemu tworzą doskonały zespół. Swoją siłę czerpią z wiary będącej całkowitym przeciwieństwem ciemności, z którą stykają się każdego dnia.Zdjęcia do filmurozpoczęły się w październiku 2018 roku i trwały do połowy grudnia w Los Angeles i okolicach. Na planie produkcji, podobnie jak przy innych filmach z uniwersum "Obecności" nie zabrakło... księdza, który pobłogosławił produkcję. Niemniej w czasie realizacji zdjęć do każdego kolejnego filmu na planie działy się dziwne rzeczy, których świadkami wielokrotnie byli zarówno aktorzy, jak i członkowie ekipy. Horrornie różnił się pod tym względem od pozostałych.Na ekrany światowych kin horrorwszedł w lipcu i czerwcu tego roku. Wyprodukowany za około 30 milionów dolarów film w samych tylko kinach wygenerował przychód w wysokości blisko 223 milionów dolarów odnosząc komercyjny sukces.Sceny niewykorzystanePokój artefaktów i okultyzmŚwiatło i miłośćZa kulisami: Przewoźnik-Demon, Krwawa panna młoda, WilkołakZa kulisami: Wilkołak