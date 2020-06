WIDEO: Rusza kampania wyborcza Paytona Hobarta

Bez masek i bez litości. Szykują się najostrzejsze i najbardziej pamiętne wybory w historii Nowego Jorku. " Wybory Paytona Hobarta " wracają już 19 czerwca. Zobaczcie oficjalny zwiastun drugiego sezonu:Payton Hobart ( Ben Platt ) robi wszystko, by w nadchodzących wyborach pozbawić Dede Standish ( Judith Light ) miejsca w senacie stanowym Nowego Jorku. Dede — długoletnia liderka partii większościowej z rzeczową szefową sztabu wyborczego Hadassah Gold ( Bette Midler ) u boku, liczy na łatwą wygraną. Payton, który wybory do senatu traktuje jako kolejny krok na drodze do prezydentury, musi ostatecznie zdecydować, jakim politykiem chce być, nawet jeśli oznacza to ujawnienie sekretów, kłamstw i pewnego trójkąta. Tymczasem jego matka Georgina Hobart ( Gwyneth Paltrow ) podejmuje ważną decyzję, która może przyćmić Paytona i wszystko, co miał nadzieję osiągnąć. Aby wygrać, nie rezygnując z własnych przekonań, Hobart musi wziąć się w garść i znaleźć sposób na zainspirowanie wyborców.Serial " Wybory Paytona Hobarta ", którego twórcami są Ryan Murphy Ian Brennan , to komediowe i satyryczne spojrzenie na życie polityka.