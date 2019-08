WIDEO: Zobaczcie polski zwiastun "Operacji Człowiek w czerni"

3 2 1



Stowarzyszenie Nowe Horyzonty zaprezentowało zwiastun familijnej historii detektywistycznej. Wy możecie go obejrzeć poniżej:Tiril i Olivier to para młodych detektywów. Wraz z wiernym psim przyjacielem, Ocho, rozwiążą każda zagadkę. Pewnego dnia przyjaciele natrafiają na tajemnicze dziury w ziemi, Coś, co wydaje się zagrożeniem dla rowerzystów, w rzeczywistości jest początkiem bardziej skomplikowanej sprawy. Po okolicy grasuje tajemniczy Człowiek w Czerni, który poszukuje skarbu. Młodzi detektywi zaczynają śledztwo, które sięga do historii miasteczka i jego mieszkańców. Czego szuka zamaskowany złoczyńca? Czy znalezienie mapy z przeszłości pozwoli na przełom w sprawie? Czy prawda ujrzy światło dzienne?Film wejdzie do kin 6 września.