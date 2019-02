WIDEO: rozśpiewana Margaret promuje "Całe szczęście"

3 2 1



8 marca do kin trafi komedia romantyczna Romą Gąsiorowską w rolach głównych. Zobaczcie teledysk do promującej film piosenki, którą śpiewa Margaret.W spokojne i uporządkowane życie Roberta, muzyka z orkiestry symfonicznej ( Piotr Adamczyk ), który samotnie wychowuje dziesięcioletniego synka Filipa ( Maks Balcerowski ), niespodziewanie wbiega pełna energii i uroku popularna gwiazda fitness Marta ( Roma Gąsiorowska ). Dwa różne charaktery, spojrzenia na miłość i życie. Jej świat to wielkie miasto, egzotyczne podróże i sport. Marta ma swoje programy telewizyjne, wydaje książki kulinarne, a jej twarz gości na okładkach najpopularniejszych magazynów. Robert to chodzące zaprzeczenie "sportowego trybu życia". Jego świat to spokojna przystań, rodzicielskie wyzwania, kosz pełen prania, klasówki z matematyki syna – wszystko to działa, dopóki w jego życiu nie pojawia się Marta Przebojowa gwiazda i onieśmielony jej urokiem mężczyzna. Dlaczego los ich połączył? Czy uda im się wspólnie odnaleźć "Całe szczęście"?