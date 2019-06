Warner już szykuje "Supermana" bez Henry'ego Cavilla?

Od premierymija właśnie sześć lat. Dla wielu fanów jest to wciąż jeden z najlepszych filmów kinowego uniwersum DC Comics. A jednak sequel nigdy nie powstał. Zaś od kilku lat mówi się, że Henry Cavill z rolą Supermana już się pożegnał. Teraz wody na młyn tych spekulacji dolał portal We Got This Covered.Otóż strona twierdzi, że w Warner Bros. trwają już pierwsze przymiarki do realizacji nowego filmu o przygodach Supermana. I nie ma mowy o tym, by Cavill ponownie wcielił się w tę postać. WGTC nie zna na razie żadnych nazwisk kandydatów na przejęcie tej roli.Informacje te potwierdzają jedynie spekulacje, które na nowo wybuchły, kiedy do sieci trafiły wieści o planach realizacji. Mówi się również o tym, że wytwórnia postanowiła zrezygnować z jednego ujednoliconego uniwersum kinowego na rzecz miniuniwersów.ma być miękkim rebootem, który pozwoli odciąć mieszkańców Kryptona od DCEU na rzecz nowego świata, którego częścią miałby też zostaćOczywiście, nawet jeśli rewelacje WGTC są w 100% prawdziwe, to niewiele to znaczy. Przykład kasacji serialu, która spadła jak grom z jasnego nieba na ekipę, doskonale pokazuje, jak szybko w WarnerMedia plany mogą ulegać zmianom.