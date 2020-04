We Are One: Global Film Festival już w maju

We Are One: A Global Film Festival - oto nazwa nowej imprezy, którą we współpracy z YouTube oraz Tribeca Enterprises powołują do życia organizatorzy najważniejszych światowych festiwali."Połączyliśmy siły animatorów kultury, kuratorów oraz artystów, by dać trochę rozrywki i oddechu kinomanom na całym świecie. Mam nadzieję, że potęga sztuki filmowej pozwoli nam przetrwać ten trudny czas" - czytamy w oficjalnym oświadczeniu.Nad programem pracują m.in. przedstawiciele festiwali w Cannes, Wenecji, Karlowych Warach, Locarno, Nowym Jorku, San Sebastian, Marakeszu, Sarajewie oraz Londynie. Znajdziemy w nim fabuły, dokumenty, krótkie formy, teledyski, programy komediowe oraz panele dyskusyjne. Pomijając premiery, mają to być filmy, które znalazły się na rzeczonych festiwalach, ale z różnych względów nie doczekały się szerokiej dystrybucji.Impreza potrwa od 29 maja do 7 czerwca. Jej pełny grafik poznamy w nadchodzących tygodniach. Uczestnicząc w niej online i przekazując datki, widzowie będą mogli wspierać pieniężnie Światową Organizację Zdrowia.