Według nowych badań serwisy streamingowe nie zabijają kin

Netflix nie zabija kin - tak przynajmniej wynika z badania przeprowadzonego przez koncern EY. Wygląda na to, że ludzie, którzy częściej chodzą do kina, również przyswajają więcej za pośrednictwem streamingu. Nie zgadza się to z powszechnym przekonaniem, że za kurczenie się widowni kinowej odpowiedzialne są rozmaite serwisy cyfrowe.Badacze ustalili, że te dwie praktyki medialnej konsumpcji są raczej komplementarne niż kanibalistyczne. Badani, którzy w ciągu ostatnich 12 miesięcy poszli do kina dziewięć albo więcej, zarazem streamowali więcej niż osoby, które odwiedziły kino zaledwie raz czy dwa. Stosunek wynosił średnio jedenaście do siedmiu godzin streamingu na korzyść tych pierwszych.Ludzie, którzy rezygnowali z wizyty w kinie unikali również częstego oglądania seriali i filmów za pośrednictwem serwisów streamingowych. Niemal połowa osób, która nie chodzi do kina przyznała, że nie korzysta ze streamingu.Przebadano łącznie 2,500 osób (badanie odbyło się w listopadzie), z których 80% w ciągu roku zobaczyło choć jeden film w kinie. Analiza została zlecona przez National Association of Theater Owners (NATO - Narodowe Stowarzyszenie Właścicieli Kin), podmiot, który był szczególnie krytyczny wobec netfliksowej praktyki rezygnowania z premier kinowych swoich filmów., powiedział Phil Contrino z NATO.