Welcome, Golden. Netflix zaprezentował zwiastun filmu "Druga Furioza". Jest ostro

"Druga Furioza": Damięcki wraca jako Golden

po tym, jak próba odsunięcia lidera grupy chuliganów kończy się morderstwem, ambitny kibic, Golden, przejmuje kontrolę nad ekipą i zdobywa kryminalną władzę nad miastem.

"Furioza" - polski film międzynarodowym hitem





Fabuła nowego filmu prezentuje się następująco:Pierwszatrafiła na ekrany kin w październiku 2021 roku. Tylko w premierowy weekend obejrzało ją blisko 120 tysięcy osób. Pół roku później film zadebiutował na Netfliksie, dzięki czemu stał się międzynarodowym hitem. W dniach 4-10 kwietnia 2022 polski dramat sensacyjny znalazł się w TOP10 nieanglojęzycznych produkcji w 74 krajach. Pierwsze miejsce zajął m.in. w Brazylii, Belgii, Chorwacji, Czechach, Francji, Grecji, Hiszpanii i Maroko. Nie powinno więc dziwić, że streamingowa platforma kupiła prawa do sequeli.W " Furiozie " wydarzenie z przeszłości rozdziela losy trójki przyjaciół. Niespodziewanie w życiu Dawida ( Mateusz Banasiuk ), dzisiaj już lekarza, znowu pojawia się ona. Dzika () – kiedyś miłość jego życia, teraz doświadczona policjantka, składa mu propozycję nie do odrzucenia. Albo ten zostanie policyjnym informatorem i wtyczką, albo jego brat (Wojciech Zieliński) trafi do więzienia z wieloletnim wyrokiem. Przyciśnięty do muru Dawid w końcu ulega, a jego głównym celem staje się infiltracja rosnącej w siłę zorganizowanej grupy przestępczej. Trafiając w sam środek wojny o wpływy i pieniądze, będzie musiał mierzyć się z ciągłą podejrzliwością ze strony dawnego przyjaciela Goldena ( Mateusz Damięcki ). Wkrótce odkryje też, że świat, od którego próbował się uwolnić, wciąga go ze zdwojoną siłą.