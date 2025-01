Polskie nowości Netfliksa na 2025 rok: "Druga Furioza", drugi sezon "1670". Co jeszcze?

Co wiemy o "Drugiej Furiozie"?

Wśród zapowiedzianych przez Netflix nowości na 2025 rok znalazła się " Druga Furioza " – kontynuacja hity Cypriana T. Olenckiego Mateuszem Damięckim w roli przywódcy chuligańskiej ferajny. Data premiery nie jest jeszcze znana, poznaliśmy za to szczegóły fabuły. W oficjalnym opisie czytamy:Wcielający się w rolę Goldena Mateusz Damięcki skomentował:Na jesień zaplanowana jest premiera drugiego sezonu serialu " 1670 ". Ujawniono też pierwsze zdjęcie z planu, na którym możemy zobaczyć Bartłomieja Topę jako najbardziej znanego Jana Pawła w Polsce. Możecie je zobaczyć poniżej:Scenarzysta Jakub Rużyłło tak opowiada o tym, co czeka nas w drugim sezonie:Pierwszy sezon " 1670 " trafił na Netflix w grudniu 2023 roku. Przypominamy odcinek programu Serial Killers, w którym rozmawiają o nim Łukasz Muszyński i Dorota Kostrzewa:Również na jesień zapowiedziano premierę " Heweliusza " – nowego serialu twórców hitu " Wielka woda ". Fabuła została zainspirowana tragiczną i niewyjaśnioną historią zatonięcia polskiego promu na Bałtyku. To nie tylko opowieść o ogromnej katastrofie na morzu, ale także dramat sądowy, który jest studium emocji i przeżyć związanych z tragedią. Porusza tematykę walki o dobre imię i godność tych, którzy zginęli, ich rodzin, a także zmagania z dysfunkcyjnym państwem i bezdusznym systemem, łącząc w sobie elementy obu tych gatunkówPrzedstawiciele Netfliksa podkreślają, że skala tej produkcji jest imponująca nie tylko na polską, ale nawet na europejską skalę: 105 dni zdjęciowych, 3 000 statystów, 70 lokacji. Wszystko to czyni " Heweliusza " przedsięwzięciem o wyjątkowej skali trudności, ale przez to dającym aktorom i ekipie ogromną satysfakcję twórczą. Borys Szyc , którego zobaczymy w roli kapitana Andrzeja Ułasiewicza, komentuje:Znajdzie się też coś dla fanów rapu: pierwsze polskie muzyczne reality show Netliksa: "Nowe rozdanie: Rhythm+Flow Polska". Bedoes 2115, DZIARMA i Sokół wyruszają w ogólnopolską podróż, aby odnaleźć kolejną gwiazdę polskiego rapu. Wyłonieni w wymagających castingach młodzi wykonawcy zmierzą się w bitwach rapowych, pisaniu własnych kawałków oraz wyprodukują własne klipy. Początki nowych karier i drogę do przełomowej nagrody w wysokości 500 tysięcy zł widownia będzie mogła obejrzeć już wkrótce.Jeśli szukacie informacji o innych premierach, jakie Netflix zapowiedział na 2025 rok, znajdziecie je TUTAJ . Poznacie m.in. datę premiery trzeciego sezonu " Squid Game ".