Glenn Close walczy o kolejną nominację do Oscara (i Maliny?)

W sieci pojawił się pierwszy zwiastun dramatu " Four Good Days ". Gwiazdami obrazu są Mila Kunis Zwiastun możecie obejrzeć poniżej:Film inspirowany jest prawdziwą historią i opowiada o 31-letniej Molly, która po latach odzywa się do swojej matki. Prosi ją o pomoc w przerwaniu cyklu uzależnienia. Matka trwa przy córce w ciągu czterech krytycznych dni po odstawieniu środków, od których jest uzależniona. Four Good Days " miało swoją premierę na ubiegłorocznym festiwalu Sundance , ale dopiero w tym roku trafi do dystrybucji.