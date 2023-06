"Superman: Legacy". Lex Luthor – są kandydaci. To bracia!

Clark i Lois - kulisy castingu

Getty Images © Stephane Cardinale - Corbis



Lex Luthor. Kto ma szansę zagrać przeciwnika Supermana?

Getty Images © Emma McIntyre



Getty Images © Debra L Rothenberg



Co wiemy o filmie "Superman: Legacy"?

Zwiastun filmu "Flash"

The Hollywood Reporter podaje, że przesłuchania trwały w sobotę i niedzielę.I choć źródła The Hollywood Reporter przestrzegają przed nadmiernym entuzjazmem, wydaje się, że to właśnie Emma Mackey jest faworytką do roli Lois Lane. The Hollywood Reporter podaje również, że James Gunn ma kandydatów do roli Lexa Luthora . O angaż mają się ubiegać:Aktor był pierwszym kandydatem na Lexa Luthora , ale odrzucił propozycję, bo chciał spróbować swoich sił jako Superman . Jeśli nie dostanie roli (a według twitterowych źródeł faworytem jest Corenswet ), być może zmieni zdanie. James Gunn chce wejść na plan pierwszego filmu powstającego w ramach nowej wizji uniwersum DC na początku 2024 roku.widowiska planowana jest bowiem naSzczegóły fabuły nie są znane. Jak jednak podaje The Hollywood Reporter,A tymczasem w kinach możecie oglądać jedną z ostatnich produkcji zrealizowanych przez poprzednie władze DC Studios. Zwiastun filmuznajdziecie poniżej: