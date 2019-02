Wiemy, kto zagra Superboya w drugim sezonie "Titans"

mają już swojego Superboya. Do obsady drugiego sezonu serialu platformy DC Universe dołączył właśnie Joshua Orpin Aktor wcieli się w Connera Kenta, czyli wersję Superboya, która jest klonem oryginalnego Supermana. Zadebiutował on w komiksach w 1993 roku, a stworzyli go scenarzysta Karl Kesel i rysownik Tom Grummett. Możliwe jednak, że jego serialowa wersja będzie różnić się od pierwowzoru. Pojawienie się bohatera było zapowiedziane już w finale pierwszego sezonuOficjalny opis serialowej postaci jest następujący: