Sir Jorah Mormont to nowy Bruce Wayne

Getty Images © Jamie McCarthy

Kiedy wystąpiłeś już w, nie pozostaje nic innego, jak przeprowadzka do jakiegoś komiksowego uniwersum. Iain Glen , odtwórca roli Joraha Mormonta w megapopularnej produkcji HBO, dołączył do obsady serialu DC. Zagra nie byle kogo.Szkocki aktor wcieli się bowiem w najsłynniejszego obywatela Gotham City, niejakiego Bruce'a Wayne'a. Oto oficjalny opis jego postaci:Na razie nie wiadomo, czy Glen będzie miał też okazję, by przywdziać kostium Człowieka Nietoperza.