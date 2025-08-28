"Kiedy World of Warcraft 2?" Rozmawiamy z twórcami gry

Środek nocy zapadnie nad Azerothem, a gracze World of Warcraft będą tego świadkami. W rozmowie z nami reżyser gry Ion Hazzikostas oraz producentka wykonawcza Holly Longdale opowiedzieli o dodatku “Midnight", który stanowi nie tylko nowy rozdział w uniwersum WoW-a, ale też ważny krok naprzód w ewolucji całej gry. Z wywiadu wyłania się obraz ambitnego projektu, który ma przywrócić klasyczne lokacje, oddać więcej swobody graczom i zbudować nowy fundament pod przyszłość serii. Oto wszystko, czego się dowiedzieliśmy.
“Midnight
" to jeden z trzech zapowiedzianych dodatków, które razem tworzą “World Soul Saga". Jak podkreśla Hazzikostas, będzie to kulminacja wieloletnich wątków fabularnych oraz powrót do jednych z najważniejszych miejsc w historii Warcrafta. Gracze odwiedzą ponownie krainy krwiopijców w Quel’Thalas i miasto Silvermoon, a celem będzie stawienie czoła egzystencjalnemu zagrożeniu dla Azeroth.
W odróżnieniu od przeszłości, tym razem Blizzard nie chce zamykać historii w jednym dodatku. "Chcieliśmy jasno dać do zrozumienia, że nie wszystko zostanie rozwiązane w The War Within. To dłuższa opowieść
" – tłumaczy Hazzikostas.
Wielki powrót klasycznych lokacji to nie przypadek. Twórcy otwarcie mówią, że nie chcą porzucać znanych graczom miejsc tylko dlatego, że "zostały już wykorzystane". Przeciwnie – "Midnight
" to pierwszy krok w kierunku ponownego osadzania nowych opowieści w dobrze znanych sceneriach z gier RTS i początków WoW-a.
"Chcemy tworzyć nowe historie w starych, kultowych miejscówkach. To byłby ogromny błąd, gdybyśmy tego nie robili
" – mówi Hazzikostas. Longdale dodaje, że zespół wsłuchuje się w opinie fanów, którzy regularnie proszą o powrót do korzeni serii. Taki sentymentalny kierunek może oznaczać więcej nostalgicznych powrotów w kolejnych dodatkach.
Po latach próśb społeczności, Blizzard w końcu wprowadza system housingowy, który zadebiutuje właśnie w “Midnight". "Zajęło nam to tyle czasu, bo chcieliśmy to zrobić dobrze. Chcieliśmy, by było to coś, na co gracze zasługują
" – podkreśla reżyser gry. Housing ma oferować ogromną swobodę personalizacji, małe ograniczenia, ale jednocześnie stawiać na integrację społeczną poprzez tzw. "sąsiedztwa".
To dopiero początek – system ten ma być rozwijany przez lata. Jak podkreśla Longdale, "Midnight
" to zaledwie fundament, na którym będą budowane kolejne funkcje i ulepszenia w przyszłości.
Doświadczenia z “Shadowlands
" były dla zespołu lekcją. Zbyt długie przerwy w publikacji zawartości i zbytnie oderwanie fabularne od znanego świata sprawiły, że Blizzard zrewidował swoje podejście. Teraz studio ma większy zespół, lepszą organizację pracy i stawia na równoległe tworzenie dodatków i patchy, by uniknąć pustek contentowych.
"Nie mamy już crunchu. Serio. Nie mogłem tego powiedzieć 10 lat temu, ale dziś planujemy z wyprzedzeniem i trzymamy się terminów
" – zaznacza Hazzikostas. Warto zaznaczyć, że Midnight zostanie wydany dokładnie wtedy, kiedy studio zaplanowało to… półtora roku wcześniej.
Zapowiedź aż trzech rozszerzeń na raz to coś niespotykanego w historii WoW-a. Według Longdale decyzję tę podjęto m.in. z okazji 20-lecia gry, by zaznaczyć nowy etap rozwoju. Początkowo historia miała obejmować jedno rozszerzenie, ale "zrobiło się z tego dwa, a potem trzy". Każde z nich ma być częścią spójnej opowieści, ale także osobnym doświadczeniem z własnym klimatem i tempem.
Gra żyje już ponad 20 lat i wciąż przyciąga miliony graczy. Co jest jej sekretem? Hazzikostas uważa, że to "zdolność do ewolucji razem z graczami" – zarówno pod względem narracji, jak i mechanik. Twórcy słuchają społeczności, ale też starają się nie gubić ducha oryginału.
"Kiedyś pytano nas, czy zrobimy World of Warcraft 2. Odpowiadam: gra, o której dziś rozmawiamy, to WoW 12. I to się nie zmieni
" – podsumowuje reżyser gry.
Dodatek "Midnight
" do World of Warcraft ukaże się jeszcze w 2025 roku jako druga część trylogii “World Soul Saga". Trafi na PC w ramach abonamentu WoW-a, a gracze mogą spodziewać się powrotu do kultowych lokacji, nowego systemu housingowego oraz dalszego rozwijania historii Azeroth. W kolejnych miesiącach poznamy więcej szczegółów, ale jedno jest pewne – WoW nie zamierza zwalniać tempa.