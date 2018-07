Wygraj bilety na Kraków Live Festival!

Już za niecałe trzy tygodnie odbędzie się jeden z najbardziej wyczekiwanych festiwali muzycznych w Polsce! Nie zdążyłeś(aś) kupić biletów? To nic, z nami masz jeszcze szansę na udział w tym wydarzeniu, które co roku przyciąga kilkadziesiąt tysięcy fanów muzyki i jest swoistym zakończeniem sezonu festiwalowego w Polsce.Jesteś posiadaczem karty Mastercard? Razem z nami wybierz się w muzyczno-filmową podróż i wygraj karnet na dwudniowy festiwal muzyczny Kraków Live Festival. W programie gwiazdy światowego formatu, m.in. Martin Garrix, Kendrick Lamar, Die Antwoord, A$AP Rocky, a także wiele starannie wyselekcjonowanych polskich artystów!Pokaż nam swoją pasję do muzyki i napisz, który film Twoim zdaniem wyróżnia się niezapomnianym soundtrackiem i wygraj karnet na dwudniowy festiwal muzyczny Kraków Live Festival!Konkurs dostępny jest TUTAJ