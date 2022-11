Wspólnie z marką ASUS ROG Flow, producentem laptopów gamingowych, zapraszamy Was do udziału w niezwykłym konkursie.Każdy uczestnik zabawy ma szansę na zdobycie laptopa ASUS ROG Flow (Z13, X13 lub X16) (więcej informacji o każdym z modeli znajdziecie TUTAJ). Aby mieć na to szansę, wystarczy odpowiedzieć na dwa pytania konkursowe.Konkurs znajdziecie TUTAJ Więcej ciekawych informacji znajdziecie w sekcji specjalnej