Polityczne pośmiewisko dostanie filmową biografię

Kim jest George Santos?

Co wiemy o filmie o George'u Santosie?

Odpowiedź na pytanie, kim jest George Santos, nie jest prosta. A to z tego powodu, że polityk, który ku zaskoczeniu wszystkich, zdobył mandat członka Izby Reprezentantów w ostatnich wyborach, znany jest z tego, że nie mówi prawdy na swój temat.Choć pochodzi z katolickiej rodziny, wielokrotnie publicznie opowiadał o swoich żydowskich korzeniach. Chwalił się dziadkami, którzy rzekomo przeżyli Holokaust i wyemigrowali do Brazylii z Ukrainy.Twierdził również, że jego matka była w jednej z wież WTC, kiedy doszło do zamachu 11 września. Santos chętnie opowiadał też o swojej edukacji, lecz dziennikarze nie odnaleźli żadnych śladów na uczelniach, które wymieniał.W mediach chętnie opowiadał o tym, jak to był ofiarą różnych przestępstw i to miało skłonić go do zajęcia się polityką - chciał uczynić Nowy Jork bezpieczniejszym. Znów: nie istnieją żadne raporty policyjne potwierdzające jego relacje.Jeśli wierzyć jego słowom, jest też medycznym cudem. Podobno miał wymienione oba kolana, cierpiał na nowotwór mózgu, ma niedobór odporności i chroniczne zapalenie oskrzeli.Nic z tego nie przeszkodziło mu zająć miejsce w Izbie Reprezentantów. 1 grudnia został zaledwie szóstym politykiem w historii izby niższej Kongresu, pierwszym z ramienia Republikanów, który został pozbawiony mandatu. Powodem były fałszywe zeznania na temat finansowania kampanii oraz oskarżenia o defraudację pieniędzy z kampanii, które miał przeznaczyć na finansowanie swojego barwnego stylu życia.Punktem wyjścia dla scenariusza filmu będzie książka Marka Chiusano, która trafiła na rynek pare dni przed wyrzuceniem Santosa z Izby Reprezentantów. Sam Chiusano będzie pełnił funkcję konsultanta.Scenariusz przygotuje Mike Makowsky ). Projekt określany jest jako: