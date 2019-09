Wystartowały zapisy na IV edycję Olimpiady Wiedzy o Filmie

fot. Materiały promocyjne

fot. Marcin Kosiciński

Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej to jedyna tego rodzaju interdyscyplinarna inicjatywa edukacyjna o zasięgu ogólnopolskim. Jej celem jest. Szczególny nacisk położony jest na rozwijanie umiejętności sytuowania dzieł z dorobku kultury polskiej w odpowiednich kontekstach. Olimpiada w dużym stopniu koncentruje się także na różnych aspektach komunikacji społecznej, głównie w zakresie oddziaływania za pomocą języka i obrazu. W trakcie Olimpiady uczniowie będą wyrabiać i udoskonalać techniki tworzenia przekazu językowego i wizualnego oraz konstruowania czytelnej narracji przekazu. Przygotowując się do zmagań konkursowych uczniowie znacząco poszerzą swoją wiedzę z zakresu kinematografii polskiej i obcej.Każda edycja Olimpiady skupiona jest wokół innego zagadnienia, w tym roku szkolnym brzmi ono:. Olimpiada będzie składać się z trzech etapów: eliminacji szkolnych (6 listopada 2019 r.), zawodów okręgowych (10 stycznia 2020 r.) oraz zawodów centralnych (3-4 kwietnia 2020 r.). Wśród nagród znalazły się:(ufundowane przez WSF), indeksy na uczelnie w całej Polsce, akredytacje na festiwale filmowe (m.in. Nowe Horyzonty we Wrocławiu, Tofifest w Toruniu i Warszawski Festiwal Filmowy), roczną prenumeratę magazynu Ekrany, książki oraz filmy na DVD.Należy zgłosić się do dyrektora szkoły, który powoła Komisję Szkolną. W skład Komisji wchodzą członkinie i członkowie grona pedagogicznego. Komisja Szkolna dokonuje elektronicznej rejestracji szkoły oraz uczniów i uczennic poprzez stronę internetową Olimpiady w terminie wskazanym w harmonogramie.Obowiązującą na IV edycji bibliografię i filmografię oraz zakres tematyczny podzielony na etapy można znaleźć TUTAJ . Przygotowania do Olimpiady czas zacząć!Projekt prowadzony jest przez Filmotekę Narodową – Instytut Audiowizualny przy wsparciu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.Więcej informacji TUTAJ