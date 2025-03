Xbox: Gra za trudna? AI pomoże! Microsoft przedstawia Copilot for Gaming

Microsoft doda usługę Copilot for Gaming do Xboxa

Zobacz, jak działa Copilot for Gaming

Nowa usługa została przedstawiona w czasie ostatniego odcinka podcastu Xbox Podcast.nie jest jeszcze gotowy do użytku. Jednak w sieci pokazano jego prototyp, w którym zaprezentowano jego najważniejsze funkcje i możliwości.Jak mówi Fatima Kardar, wiceprezes Xbox Corporate do spraw gamingowej sztucznej inteligencji,. Ma pomóc lepiej cieszyć się grą, podpowiadać, jak najlepiej rozwijać postać, a także lepiej łączyć gracza z przyjaciółmi i grupami w sieci.Copilot for Gaming ma być narzędziem opcjonalnym. Sztuczna inteligencja ma reagować w konkretnych sytuacjach, służyć wskazówkami i analizować problemy tylko wtedy, kiedy jest to graczowi rzeczywiście potrzebne.Prezentację nowego narzędzia znajdziecie poniżej.