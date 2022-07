Złote Globy 2023: Członkowie FIPRESCI wybiorą zwycięzców

Członkowie FIPRESCI z prawem głosu. Jak to będzie działać?

Zmagające się drugi rok z problemami wizerunkowymi Hollywoodzkie Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej podjęło w tym tygodniu chyba najbardziej rewolucyjną z dotychczasowych zmian. Pozwoli, by wyboru nominacji i zwycięzców Złotych Globów dokonali nie tylko członkowie grupy, ale również krytycy zrzeszenie w FIPRESCI.Jak donosi Screen Daily, Stowarzyszenie wysłało maila do szefów FIPRESCI z zaproszeniem dla członków organizacji do uczestniczenia w procesie wyboru nominacji i laureatów nadchodzącej edycji Złotych Globów . Są jednak pewne warunki.Członkowie FIPRESCI nie zostaną włączeni do Hollywoodzkiego Stowarzyszenia Prasy Zagranicznej. Otrzymają jedynie prawo głosu.To prawo będzie obowiązywać tylko na jedną, nadchodzącą edycję Złotych Globów . Jednak w przyszłym roku będą mogli ubiegać się o przedłużenie tego prawa na kolejną edycję i tak co roku.Zaproszenie dotyczy wyłącznie nieamerykańskich członków FIPRESCI, którzy pisują do innych niż amerykańskie media. Jeśli wszyscy odpowiedzą pozytywnie, to grono głosujące w zbliżającej edycji Złotych Globów powiększy się o około 200 osób.Członkowie FIPRESCI mają czas do 20 lipca, by przyjąć zaproszenie wysłane przez Hollywoodzkie Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej. Inicjatywa ma poparcie kierownictwa FIPRESCI.