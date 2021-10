Złote Globy zostaną przyznane, choć transmisji gali nie będzie

HFPA, czyli Hollywoodzkie Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej, ogłosiło, że Złote Globy za rok 2021 zostaną przyznane. W lakonicznym komunikacie nie podano żadnych szczegółów.Przypomnijmy, że nadchodząca gala Złotych Globów nie będzie transmitowana. Taką decyzję podjęła należąca do koncernu Comcast stacja NBC. Ogłoszono to w maju po tym, jak wokół HFPA rozgorzała olbrzymia burza. Zaczęło się od zarzutu o brak czarnoskórych członków w gronie Stowarzyszenia oraz pozwu jednej z dziennikarek, której odmówiono przyjęcia. Potem ruszyła lawina kolejnych zarzutów o korupcję, brak transparentności, systemowy rasizm.Świat filmowy domagał się natychmiastowych zmian, ale HFPA początkowo nie bardzo się do nich kwapiło. Niby zatrudniono specjalistów do przygotowania reformy, ale osoby te szybko zrezygnowały twierdząc, że w Stowarzyszeniu brakuje prawdziwej woli reformy. W związku z tym część platform i wytwórni postanowiła nie brać udziału w walce o kolejne Złote Globy, a NBC zrezygnowało z transmisji ewentualnej ceremonii.W ostatnich miesiącach Hollywoodzkie Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej przeszło jednak spore zmiany. Uchwalono nowy regulamin i o 1/5 zwiększono liczbę członków przyjmując osoby o bardzo zróżnicowanym pochodzeniu rasowym, w tym także pierwszy czarnych krytyków filmowych.HFPA już 8 października wysłało komunikat do wytwórni, stacji telewizyjnych i platform streamingowych z regulaminem dotyczącym 79. edycji Złotych Globów. W poniedziałek oficjalnie poinformowało o tym, że nagrody zostaną przyznane. Nie wiemy jednak, czy zostaną jedynie ogłoszeni laureaci, czy jednak ceremonia wręczenia statuetek odbędzie się, choć nie będzie transmitowana.