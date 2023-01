Z Cannes do Polski. Zobaczcie zwiastun filmu "Godland"

Zwiastun filmu "Godland"

O czym opowiada film "Godland"?

Już za tydzień do kin trafi film " Godland ", którego światowa premiera miała miejsce na festiwalu w Cannes w sekcji Un Certain Regard. Z tej okazji prezentujemy Wam nową polską zapowiedź.Przebój festiwalu w Cannes, najnowszy film Hlynura Pálmasona (" Biały, biały dzień ") to wirtuozerski popis reżyserii, przepiękne sfilmowane kino drogi, błyskotliwe i pełne czarnego humoru.Spektakularne, dramatyczne, a przy tym kapryśne pejzaże Islandii na bieżąco referują nam stan ducha bohaterów: wizualizują surowość zasad, portretują zlodowacenia duszy, zapowiadają spiętrzenie konfliktów. Przez zimne strumienie, nagie skały i szmaragdowe mchy zmierza ku nowej parafii luterański ksiądz Lucas ( Elliott Crosset Hove ). Młodemu Duńczykowi towarzyszy lokalny przewodnik Ragnar ( Ingvar Sigurðsson ). Od początku ich relacja pełna jest napięć, bowiem kapłan ma misję i pasję kolonizatora, którym starzec uparcie się przeciwstawia. Godland " jest filmem o kamienistej drodze życia, samotności i relacjach z Bogiem. Ale także o artyście, który zamraża i utrwala życie na szklanych negatywach – zupełnie jak lodowiec.